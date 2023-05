Milan-Inter, allenamento di martedì aperto al pubblico | PM NEWS

L'allenamento in vista di Milan-Inter di martedì 9 sarà aperto in parte anche al pubblico. Ecco anche l'orario della conferenza di Pioli

Manca sempre meno alla prima delle due sfide tra Milan e Inter, che deciderà chi si giocherà il trofeo della Champions League a Instabul, contro la vincente di Real Madrid-Manchester City. Arrivano delle ottime notizie per tutti i tifosi rossoneri. Secondo quanto ci risulta, martedì 9 maggio sarà possibile assistere ai primi quindici minuti dell’allenamento pre Milan-Inter, semifinale di andata UCL, che iniziera’ alle 11.15. La conferenza stampa di Pioli, e’ in programma sempre a Milanello alle 14.30. Un appuntamento da non perdere per tutti i tifosi del Milan. Milan, le ultime sul rinnovo di Leao >>>