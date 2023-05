Calciomercato Milan – Sfida a tre per un giocatore del Manchester United

Il Milan potrebbe andare alla ricerca di alcune occasioni nel prossimo calciomercato . I rossoneri, infatti, dovranno cercare molti giocatori, un po' per migliorare la squadra e la profondità della rosa, un po' per alcune partenze o mancati rinnovi. Per questo, il Diavolo potrebbe ricercare tutte le opportunità del calciomercato , magari anche cercando qualche esubero di altri club. Questo potrebbe essere il caso di Mason Greenwood . Ecco le ultime dall'Inghilterra.

Calciomercato Milan, che concorrenza per Greenwood

Come riportato dai media inglesi, sarebbe un periodo complicato per Mason Greenwood, che sarebbe sempre più ai margini del Manchester United dopo la accuse di strupro e aggressione (poi cadute). Il 22enne sarebbe in uscita dai Red Devils. Sul giocatore, per la prossima sessione di calciomercato, ci sarebbe, oltre al Milan, anche la Juventus e la Roma. Greenwood non gioca con lo United da gennaio 2022 e non ci sarebbe nessuna intenzione di reintegrarlo in rosa.