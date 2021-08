Milan, il gruppo B conta ben 15 Champions League vinte / News

Il gruppo B, formato da Atletico Madrid, Liverpool, Porto e Milan, conta ben 15 Champions League vinte all'attivo. Ecco la suddivisione

La presenza in quarta fascia non lasciava presagire nulla di buono in casa Milan. Visti gli avversari è lecito affermare che tutto è andato secondo le previsioni. I rossoneri sono stati inseriti nel Gruppo B di Champions League insieme ad Atletico Madrid, Liverpool e Porto. Un raggruppamento di lusso non solo per la forza attuale della squadre, ma soprattutto considerando il passato roseo dei club in questione. Sommando le vittorie si arriva a ben 15 vittorie in questa competizione: sette quelle del Milan, sei per il Liverpool e due per il Porto. L'Atletico Madrid, forse la squadra più temibile del girone, paradossalmente, non conta questo trofeo in bacheca.