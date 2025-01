Su Sergio Conceicao: "L'ambiente è molto bello, siamo tutti insieme e stiamo capendo cosa vuole il mister. Lui e Fonseca sono diversi, dall'inizio mi ha fatto capire che non devo mollare. Nel secondo tempo non siamo riusciti a fare gol, ma abbiamo difeso bene insieme. Mi ha parlato tanto Conceicao, lui mi vuole bene. Io sto cercando di capire cosa vuole lui e lui mi sta conoscendo. Cerco di dare sempre il 100% perché lui è quell'allenatore che vuole morire per i suoi giocatori e io voglio fare lo stesso" Cerco sempre di dare il 100% per la squadra, a volte non va bene, ma siamo umani. Oggi è andata molto bene".