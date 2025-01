Milan-Girona, Conceicao trova i difetti della squadra: poi su Leao e l'attaccante ...

Sulla classifica: "Sto vedendo la classifica e devo dire che i ragazzi hanno fatto bene. Non è ancora finita perché manca una partita. Siamo in un periodo di evoluzione e dobbiamo continuare a lavorare.. Ci sono cose che vanno bene e tante altre che non vanno bene. Ma è il mio lavoro e quello dei ragazzi. Ma la cosa più importante è il risultato: abbiamo creato soprattutto nel primo tempo per fare più gol e anche loro ne hanno avute. Nel secondo tempo è uscita la paura di prendere un gol che la voglia di fare il secondo: ma è normale in questo momento. Per me a livello di spirito i ragazzi hanno dato tanto. Leao sta lavorando e sta facendo quello che gli chiedo e questo è importante".