Milan-Girona, Conceicao: “Bene il risultato, ma dobbiamo migliorare. Su Leao…”

Sulla difesa: "Non abbiamo preso gol ma dobbiamo essere molto più solidi, compatti. Ci sono dei momenti, quando non abbiamo la palla, in cui tutti devono pensare allo stesso modo. Non prendere gol è okay, è la prima volta, ma deve essere l'abitudine della squadra. Siamo in un processo di evoluzione e non è facile. Ho visto che i ragazzi soffrivano un po' e ho messo una linea da cinque per non subire gol. In queste partite è molto importante il risultato".