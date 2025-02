Milan-Feyenoord, Theo Hernandez espulso: doppio giallo per simulazione

Milan-Feyenoord, partita di ritorno dei playoff di Champions League 2024-25. Chi passa il turno, agli ottavi, affronterà o l'Inter o l'Arsenal: dipenderà poi dai sorteggio che verranno effettuati venerdì 21 febbraio alle ore 12:00. I rossoneri partono svantaggiati: all'andata in Olanda è finita 1-0 per i biancorossi grazie al gol di Paixao sull'errore di Mike Maignan. Per passare il turno, senza supplementari e rigori, il Milan dovrà vincere con almeno due gol di scarto. Non un compiti facile per i ragazzi guidati da Sergio Conceicao. In caso di sconfitta o pareggio, i rossoneri saranno eliminati. Servirà vincere per entrare nelle top 16 squadre di Europa e per continuare a sognare anche in Champions League. 51', rosso per Theo Hernandez: palla di Leao per Theo che cade in area sul presunto fallo di Read per Marciniak è giallo per simulazione.