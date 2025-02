Si sta svolgendo, presso lo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, la sfida Milan-Feyenoord, partita di ritorno dei playoff di Champions League 2024-2025. Il pubblico rossonero, come sempre, ha fornito un'ottima risposta. I tifosi del Diavolo hanno riempito l'impianto sportivo meneghino per sostenere i propri beniamini, allenati da Sérgio Conceição, per una gara da vincere ad ogni costo per passare agli ottavi della competizione, dove si potrebbe incontrare o Inter o Arsenal (sorteggi questo venerdì).