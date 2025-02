Milan-Feyenoord, formazioni ufficiali: Conceicao sorprende ancora!

Le formazioni ufficiali di Milan-Feyenoord, partita di ritorno dei playoff della Champions League 2024-2025 in programma alle ore 18:45

Sono da poco ufficiali le formazioni di Milan-Feyenoord, partita di ritorno dei playoff della Champions League 2024-2025 che si svolgerà allo stadio 'Meazza' in San Siro a Milano, alle ore 18:45. Vediamo insieme, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Pascal Bosschaart e Sérgio Conceição. I rossoneri devono per forza vincere con due gol di scarto se vorranno evitare supplementari e rigori (all'andata 1-0 a favore del Feyenoord). In caso di pareggio o sconfitta, saranno gli olandesi a passare agli ottavi di finale della competizione europea.