Milan-Feyenoord, Conceicao: “La colpa è mia, non di Theo. Questa è la mia sconfitta”

Sull'espulsione di Theo Hernandez: "Per me è una sconfitta, non siamo passati negli ottavi fi Champions. Io nei sei anni precedenti l'ho fatto cinque volte. Ho fatto tanti errori in passato e ne faccio ancora oggi, così come li fanno i miei giocatori. La faccia della sconfitta è questa, quella di Sérgio Conceicao, non quella di Theo".