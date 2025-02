Milan-Feyenoord, Conceicao: “Grandissima delusione, siamo arrabbiati. Dobbiamo…”

Sérgio Conceicao , allenatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Milan-Feyenoord , partita di ritorno dei playoff della Champions League 2024-2025 che si è svolta allo stadio 'Meazza' in San Siro di Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla delusione: "La delusione è grande, siamo tutti arrabbiati. Abbiamo preparato questa partita per vincerla, penso che si vedesse. Noi abbiamo sbagliato il secondo gol in diverse occasioni. Siamo arrabbiati e siamo molto delusi. Di colpe ne abbiamo anche noi e adesso dobbiamo pensare alla prossima partita. Adesso c'è il campionato e la Coppa Italia, ma dobbiamo guardare avanti. A Zagabria Musah era stato espulso e oggi questo episodio di Theo ha cambiato la partita, perché loro non avevano creato nulla".