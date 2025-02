Milan-Feyenoord, Capello su Leao: “Non sa quello che deve fare, è tutto fantasia”

Ieri pomeriggio, Zlatan Ibrahimovic ha acceso il dibattito sul talento di Rafael Leao, difendendo con forza il portoghese in conferenza stampa. Lo svedese non ha usato mezzi termini nel descrivere il suo compagno di squadra, definendolo uno dei giocatori più forti al mondo. Ibrahimovic ha sottolineato che Leao è talmente dotato che, più che spiegargli come deve giocare, è lui stesso a "spiegare" il gioco agli altri. "Lo sai, lui è tra i più forti al mondo", ha affermato Zlatan, "e puoi indirizzarlo tatticamente, ma come deve giocare non glielo spieghi. È lui che ti spiega come deve giocare".