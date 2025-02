Milan-Feyenoord, Bosschaart: “Non mi rendo conto di cosa abbiamo fatto”

Sull'espulsione dopo la fine: "Non ho visto, l'arbitro mi ha spiegato che ha tirato il pallone contro Rafa Leao, lui dice che è stato spinto".

Se ha realizzato i suoi sogni: "Non si sono realizzati del tutto, ma questo è un sogno che avevo da ragazzo. Ero nello spogliatoio prima e ci pensavo. L'ultima settimana e mezzo è stata difficile. Sono stati criticati, il cambio d'allenatore, poi abbiamo fatto un buon lavoro".

Come hanno preparato la partita e come hanno giocato: "Un'ottima partita. Abbiamo fatto di tutto per vincere. Se ti qualifichi qui devi essere orgoglioso e lo sono".

Come ci sono riusciti: "Avevamo un bel piano, abbiamo dato fiducia. Non è solo merito mio, ma di tutti".

Sulla festa finale: "Abbiamo fatto i complimenti negli spogliatoi per come hanno lottato, per come hanno cercato il pareggio. Sono contenti".

Cosa ha fatto lui: "No, io mi sono ritirato da solo. Ho fatto solo i complimenti. Festeggeremo in albergo".

Sulla giovinezza della squadra: "Non sapevo fossimo i più giovani di sempre in Europa per noi. Giocare qui, in questo stadio, non è facile. Bisogna cercare di fare una grande prestazione di squadra. Non c'era un giocatore specifico che ha fatto meglio".

Se dopo l'espulsione di Theo Hernandez è aumentata la fiducia: "No, anche dopo l'1-0 siamo rimasti sereni. Abbiamo cercato la soluzione giocando. Se subisci una rete può capitare, ma non siamo andati in panico".

Sul percorso in Champions League migliore che in campionato: "Spero che con buon gioco, passione e lotta, miglioreremo".

Se è un allenatore nato: "Sono allenatore da tempo, ma non ho mai allenato una prima squadra. Ora lo sono, ma non posso spiegare quanto sono orgoglioso di me e dei ragazzi".

Se ha sentito la dirigenza: "Sì, erano tutti presenti per complimentarsi. Anche i medici hanno subito tanti colpi, ma fanno il massimo per mettere in forma i giocatori. Abbiamo tanti infortunati e gli danno la colpa, ma voglio fargli i complimenti perché siamo in forma".

Sui colloqui con la squadra: "Sono diretto, cerco di parlare con loro e capire come vedono la situazione. Poi le decisioni le prendiamo noi. Avevamo pensato a un altro piano, poi parli con alcuni giocatori e chiedi se ci credono. Poi ci alleniamo tatticamente, l'abbiamo fatto ieri. Non hai tanti allenamenti e cerchi di chiarire alcune cose. Amo farlo e i giocatori lo percepiscono".

Se serve sorprendere i giocatori: "Amo parlarci. Oggi prima della partita ho chiesto ai difensori cosa si aspettavano dai centrocampisti e viceversa".

Sui cambiamenti e sul mantenimento di Paixao: "Ha fatto benissimo una settimana fa, abbiamo preparato alcune situazioni per fargli sfruttare i buchi che si creavano. Penso sia riuscito alcune volte".

Sulla storia del Feyenoord: "La conosco e dobbiamo andare avanti. Questa è una serata mondiale, forse domani mi renderò conto di cosa abbiamo combinato stasera. Domani vediamo cosa fare per migliorare e cosa fare per la prossima, ma siamo nella storia".

Se berrà una birretta: "Avevo promesso che avrei bevuto, ma di norma non bevo, solo un po' di vino".

Cosa ha detto alla squadra dopo il rosso a Theo Hernandez: "Eravamo sotto di uno, poi è diventato più semplice. Però il Milan sa anche difendersi bene, pure in 10. Era importante accelerare".

L'ultima volta che il Feyenoord ha eliminato il Milan ha vinto la Champions League: "Dobbiamo avere fiducia, altrimenti non puoi giocare a calcio. Oggi avevamo fiducia".