Milan-Feyenoord, Bonan: “Dopo la sciocchezza di Theo partita cambiata”

“A parte il fatto che io non ho sentito contestazione, ho sentito disapprovazione perché la squadra è uscita. Erano fischi rivolti verso Theo, il protagonista in negativo è stato lui . Ero a 'San Siro', ho visto un grande Milan nel primo tempo . Ho contato almeno quattro grandi occasioni oltre al gol. Il Milan ha iniziato bene anche il secondo tempo, la partita è completamente cambiata dalla sciocchezza di Theo Hernández . Ero in linea, mi ero accorto di questa sciocchezza. Che posso anche un po’ scusare, ma la prima non doveva commetterla. Da quel momento è cambiata la partita. Poi si può dire su Conceição, poteva tenere Giménez ma non è stato fortunato", ha commentato Bonan.

"Prima dell'espulsione, il miglior Milan di quest'anno a 'San Siro'"

"Ha provato a tenere dentro João Félix perché si fida di lui dal punto di vista tecnico: ha pensato di dover gestire un po' di più il pallone ma ha preso gol quasi subito. L'1-0 non bastava ma eri rimasto in dieci, quindi dovevi un po' gestire e raffreddare la partita. Credo che anche per questo motivo ha lasciato João Félix e tolto Giménez. Forse ha sbagliato, non lo so, ma di sicuro ha preso gol quasi subito per una disattenzione della difesa. Dopo l'espulsione di Theo è cambiata la partita, ma precedentemente ho visto il miglior Milan di quest'anno a 'San Siro'. Una squadra che ha giocato benissimo, che si è impegnata, ha messo carattere. Se segni dopo 36 secondi vuol dire che hai buttato il cuore oltre l'ostacolo, sei proprio pronto a giocartela con grandissima intensità questa partita. Partita che poi è cambiata quando sei rimasto in dieci".