Milan-Feyenoord, Boban: “Rossoneri sempre stati da Champions, spero passi”

Zvonimir Boban ha analizzato il momento attuale del Milan in vista della sfida di Champions League contro il Feyenoord

Zvonimir Boban ha analizzato il momento attuale del Milan in vista della sfida di Champions League contro il Feyenoord, durante un’intervista in diretta su Sky Sport. L’ex calciatore rossonero ha condiviso le sue impressioni sullo stato di forma della squadra, offrendo uno spunto di riflessione in vista della partita. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.