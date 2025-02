Milan-Feyenoord: a San Siro la notte della verità per la Champions League

Domani sera, lo Stadio San Siro sarà il teatro di una sfida decisiva per il Milan , chiamato a ribaltare l’1-0 subito all’andata contro il Feyenoord nel ritorno dei play-off di Champions League . I rossoneri dovranno mettere in campo determinazione, qualità e carattere per conquistare la qualificazione alla fase successiva del torneo.

L’atmosfera sarà elettrica: più di 60.000 tifosi sono attesi sugli spalti per spingere la squadra di Conceicao verso l’impresa. San Siro, da sempre il dodicesimo uomo in campo nelle notti europee, proverà a dare quella spinta in più necessaria per sovvertire il risultato.