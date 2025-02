Milan-Feyenoord 1-0 (45′): grande Diavolo! Theo Hernandez, che peccato

Prima azione offensiva del Feyenoord al settimo minuto: tira da fuori alto di Moder. 9' grande palla di Thiaw per Walker, che trova al centro del campo Reijnders. Tiro al volo alto, ma bell'azione. Il Milan porta palla con gli olandesi molto schiacciati nella propria trequarti. Il Feyenoord cerca le ripartenze sugli errori dei rossoneri. Grande Diavolo in avvio e grande pressione offensiva. Milan molto attivo anche in fase difensiva, con pressing e corsa all'indietro anche degli attaccanti, in primis Leao.

19', grande palla di Gimenez che trova nello spazio Joao Felix, il portoghese, da ottima posizione, non trova la porta. Ottima occasione per i rossoneri. Fallo di Moder che stende Leao in velocità: giallo inevitabile. 23' tiro di Joao Felix dal limite: parata di Wellenreuther. Sulla respinta Theo Hernandez prende il palo. Milan che continua ad attaccare col Feyenoord molto schiacciato nella propria area di rigore. Mezz'ora di domino rossonero.

Ancora pressante il Milan che però non riesce a trovare il 2-0, nonostante uno straripante Leao sulla fascia sinistra. Ci prova ancora Joao Felix al 40', ma tiro troppo centrale. 43' palla meravigliosa di Joao Felix per Leao che controlla bene, ma poi non trova il tunnel al portiere. Giallo per Theo Hernandez che era diffidato, salterà la prossima partita di Champions League per il Milan. Fallo ingenuo che costa molto al francese. Milan dominante nel primo tempo è mancato solo il secondo gol.