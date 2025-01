Milan, emergenza infortuni in vista della Champions contro il Girona: sette indisponibili

• Samuel Chukwueze : Lesione al bicipite femorale sinistro. Il nigeriano sarà sottoposto a ulteriori controlli in settimana per stabilire i tempi di recupero.

• Ruben Loftus-Cheek : Ricaduta sul problema al flessore della coscia destra. Il centrocampista inglese non sarà disponibile nemmeno per il prossimo big match contro la Juventus, aggravando i problemi in mediana.

La situazione infortuni rischia di compromettere la competitività del Milan in una fase decisiva della stagione, con partite ravvicinate sia in campionato che in Champions League. Conceicao sarà costretto a ricorrere a soluzioni alternative e a sfruttare al massimo le risorse a disposizione per mantenere alta la qualità delle prestazioni.