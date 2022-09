Milan-Dinamo Zagabria, tutto ciò che c’è da sapere sulla partita

Il Milan si presenta a questa sfida reduce dal bel successo di Genova sulla Samp ma allo stesso tempo un po' incerottato. Non ci saranno Origi e Rebić , alle prese con i rispettivi infortuni, a cui si aggiungono i lungo degenti Florenzi e Ibrahimović. Assenti anche i fuori lista Tătăruşanu, Vranckx, Thiaw, Adli, Lazetić e Bakayoko. Ci sarà Rafael Leão , espulso a Marassi ma a disposizione oggi contro i croati, così come Rade Krunić, che torna a disposizione dopo un mese di assenza.

"Se giochiamo a livello alto abbiamo buone possibilità di vincere - ha dichiarato Mister Pioli alla vigilia -. In tutte le partite schiero il Milan migliore, la squadra sta bene e giocheremo con grande determinazione. La partita è importante ma non può essere già decisiva".

La Dinamo ha sorpreso tutti nella prima giornata del girone, battendo il Chelsea allo Stadion Maksimir grazie al gol di Mislav Oršić , che si è ripetuto sabato sera contro il Gorica, segnando di nuovo la rete decisiva al 92'. In patria, dopo 9 giornate, la Dinamo sta dominando il campionato con 25 punti conquistati su 27 disponibili. La squadra di Ante Čačić ha superato il playoff per l'accesso alla fase a gironi battendo ai supplementari della gara di ritorno il Bodø/Glimt . Proprio Oršić è uno degli elementi da tenere maggiormente in considerazione, insieme a quel Bruno Petković, attaccante classe 1994 che in Italia ha vestito le maglie di Catania, Varese, Reggiana, Entella, Trapani, Verona e Bologna. Seppur l'abito più usato sia il 4-2-3-1 , contro il Chelsea i croati si sono schierati con un fruttuoso 3-5-2 , che ha imbrigliato la formazione inglese.

"Sono entrambe squadre buone, ma sicuramente il Milan è un pochino più forte del Chelsea", ha detto in conferenza stampa il tecnico Ante Čačić . "Abbiamo analizzato il loro gioco e sicuramente faremo di tutto per impedire a Leão di giocare bene. Sappiamo che il Milan è favorito, ma siamo consapevoli della nostra forza e daremo il massimo. La squadra è pronta, saremo preparati".

L'incontro sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky, e sarà visibile sul canale Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), con anche la possibilità della visione in 4K. In streaming, invece, sarà disponibile sulle piattaforme Sky Go, NOW e Infinity +. Su Milan TV il prepartita inizierà a partire dalle 17.15, fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio di San Siro. Da non perdere anche il postpartita, con l'analisi e le dichiarazioni di Mister Pioli, e la copertura del match su acmilan.com e sui profili social di AC Milan.