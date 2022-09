Milan-Dinamo, Pioli: “Il nostro livello di gioco non deve mai scendere”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato di Milan-Dinamo Zagabria di domani pomeriggio in Champions League ai microfoni di 'Sky Sport'

Daniele Triolo

Milan-Dinamo Zagabria, le parole di Pioli a 'Sky Sport'

Sulla partita di domani: "E' un'opportunità. Stiamo bene, ci siamo preparati bene. Sappiamo le difficoltà che troveremo, ma noi dobbiamo giocare con le nostre idee e le nostre certezze. Dobbiamo giocare il miglior calcio possibile".

Sulla Dinamo Zagabria: "Ci siamo preparati con grande attenzione come facciamo sempre. Dobbiamo tenere sempre alto il nostro livello di gioco. Se noi giochiamo al nostro livello vinci in Italia e in Europa, se non lo fai non vinci da nessuna parte. Loro hanno una difesa molto compatta e sono micidiali in contropiede. Sono una squadra forte".

Sul livello del Milan in Europa: "L'esperienza dell'anno scorso ci ha migliorato. Quando abbiamo giocato con le nostre qualità abbiamo vinto anche in Champions. Questo deve essere il nostro obiettivo, il nostro livello non deve scendere se no non vinci nemmeno in Italia".

Sulla condizione della squadra: "Sta bene di testa e di gambe. Arriviamo bene a questa partita, poi vedremo che scelte farò domani".

Sulla sfida passata contro il Salisburgo: "E' stata una gara difficile contro un avversario che ha giocato bene nel primo tempo. Dobbiamo essere più precisi tecnicamente rispetto a Salisburgo in cui abbiamo sbagliato troppi passaggi semplici".