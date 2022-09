Milan-Dinamo Zagabria: Krunic c’è, Lazetic no | Champions League News

Rade Krunic si è allenato in gruppo e ha recuperato per Milan-Dinamo Zagabria di domani pomeriggio in Champions League. Out il giovane serbo

Daniele Triolo

Rade Krunic si è allenato in gruppo questa mattina a Milanello ed è dunque disponibile per Milan-Dinamo Zagabria, 2^giornata del Girone E della Champions League 2022-2023. Lo ha riferito Gianluca Di Marzio per 'Sky Sport'.

Milan-Dinamo, torna il soldato Krunic

Krunic aveva rimediato uno stiramento nei giorni successivi Milan-Udinese 4-2 ed è rimasto fuori causa per circa un mese. Torna, invece, dalla partita in programma domani pomeriggio alle ore 18:45 a 'San Siro', a disposizione di mister Stefano Pioli.

Non si è allenato, invece, con il gruppo Marko Lazetic. Il giovane attaccante serbo, infatti, si è allenato con la Primavera per la gara di Youth League, sempre in programma domani, ma alle ore 14:30, al 'Vismara' sempre contro i pari età croati della Dinamo Zagabria.

Saranno assenti, inoltre, tra i rossoneri di Pioli, ovviamente i giocatori non inseriti in lista UEFA, come Malick Thiaw, Aster Vranckx, Yacine Adli e gli infortunati Alessandro Florenzi, Zlatan Ibrahimovic, Ante Rebic e Divock Origi. Milan, Origi in Belgio per curarsi: il punto sulle sue condizioni >>>