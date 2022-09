Milan-Dinamo Zagabria, denunciati già 14 tifosi croati: il motivo

Milan-Dinamo Zagabria , gara della 2^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023 , è stata definita come una "partita ad alto rischio" per motivi di ordine pubblico . Motivo, il possibile contatto tra i sostenitori del Milan e i tifosi della Dinamo , la cui parte più calda ed organizzata si riunisce sotto il nome dei 'Bad Blue Boys'.

I tifosi ospiti, in queste prime ore a Milano, hanno fatto di tutto per farsi già notare. Secondo quanto riferito da 'gazzetta.it', infatti, la Questura di Milano ha già denunciato 14 tifosi croati per detenzione di fumogeni, bastone telescopico e diversi coltelli. Il materiale è stato rinvenuto dalla Polizia nei controlli: gli ultras della Dinamo sono stati bloccati e gli è stato notificato il provvedimento. Ampio schieramento di forze dell’ordine per prevenire incidenti. Milan, ha parlato Zlatan Ibrahimović: leggi qui la sua intervista >>>