Milan-Dinamo Zagabria: le curiosità sulla partita | Champions League News

Il Milan, sul proprio sito, ha condiviso alcune curiosità sulla partita contro la Dinamo Zagabria, valida per la 2^ giornata del gruppo E di Champions League

Renato Panno

(fonte: acmilan.com)

"San Siro torna ad abbracciare la Champions League per la seconda gara del Gruppo E, fischio d'inizio domani alle 18.45. I rossoneri, dopo il pareggio con il Salisburgo, cercano la prima vittoria stagionale in Europa a dispetto di una Dinamo Zagabria capolista del girone. Ecco le statistiche e le curiosità più interessanti alla vigilia del match:

SOLO MILAN

Milan e Dinamo Zagabria si incontreranno per la quinta volta in una competizione europea: la squadra italiana vanta il 100% di vittorie nelle precedenti sfide, essendosi imposta in tutti e quattro gli scontri diretti disputati. L'ultimo incontro tra le due squadre risale alla stagione 2000-2001, quando il Milan vinse entrambe le partite durante un turno di qualificazione alla Champions League.

ROSSONERI E CLUB CROATI

Dopo aver vinto le prime cinque partite contro squadre croate nelle competizioni europee, il Milan ha incassato una battuta d'arresto, essendo stato sconfitto nell'ultima partita disputata in ordine di tempo: 0-2 contro l'HNK Rijeka in Europa League a dicembre 2017. La sconfitta però era maturata in trasferta: infatti la squadra rossonera ha vinto tutte e tre le partite contro squadre croate in casa.

SLALOM BELGA

In cerca di una conferma dopo l'ottima gara con il Salisburgo, Alexis Saelemaekers, oltre a segnare il pareggio nel match, si è reso protagonista di cinque dribbling nel match inaugurale: solo Vinícius Júnior (sei contro Celtic) e Ousmane Dembélé (sei contro Viktoria Plzeň) ne hanno collezionati più del belga nella prima giornata di questa Champions League.

TABÙ SAN SIRO

Regolato da Liverpool e Atletico Madrid e fermato dal Porto nella scorsa stagione, il Milan non ha vinto nessuna delle ultime sei partite casalinghe di Champions League (3N, 3P), la serie più lunga in assoluto senza una vittoria casalinga nella competizione per il Diavolo. L'ultima vittoria a San Siro in Champions League risale al settembre 2013 contro il Celtic (2-0).

IMPERATIVO VITTORIA

Pioli vuole vincere per lanciare un segnale e far dimenticare al gruppo l'inizio faticoso nella passata edizione. Con l'attuale formato della fase a gironi (dal 2003-2004), l'unica stagione precedente in cui il Milan non è riuscito a vincere nessuna delle prime due partite in una stagione di Champions League è stata la scorsa annata (due sconfitte nelle prime due)". Milan, ha parlato Zlatan Ibrahimović: leggi qui la sua intervista >>>