Milan, Condò: “Tanta gente da mandar via. Theo è il primo a cui penso”

"Il Milan col mercato ha tolto il centravanti al Feyenoord, per 35 milioni di euro, quindi c'è la beffa oltre al danno che è umiliante per il Milan. Giménez poi è stato uno dei migliori e farà bene in futuro al Milan, di quelli che abbiamo visto è uno dei pochi che dovrebbe restare. C'è tanta gente da mandar via. Theo è il primo a cui penso. Questa squadra è franata dall'interno, un cedimento strutturale dovuto dal fatto che ci sono giocatori tecnicamente bravi, certo, ma anche una povertà dal punto di vista dello zoccolo duro della squadra".