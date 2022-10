Milan-Chelsea, presenti allo stadio più di 75mila spettatori | News

E' in corso in questo momento il match tra Milan e Chelsea, gara valida per la 4^ giornata del Girone E della UEFA Champions League. Il risultato vede momentaneamente in vantaggio gli ospiti per 2-0, anche se non sono mancate le polemiche circa la direzione da parte dell'arbitro. Nonostante ciò, sugli spalti del 'Meazza' sono presenti ben 75.051 spettatori ad assistere alla partita. L'incasso, invece, ammonta a 6 milioni e ottocentomila euro.