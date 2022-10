Maldini: “Rinnovo Leao? Volevamo farlo un anno fa. Su Pioli…” | News

1 di 1

MILAN-CHELSEA

Le dichiarazioni di Paolo Maldini (direttore tecnico AC Milan) a 'Sky' per le partite della Serie A 2021-2022 | Milan News (Getty Images)

Paolo Maldini, direttore tecnico, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' prima di Milan-Chelsea, partita della 4^ giornata del gruppo E di Champions League 2022-2023 in programma alle ore 21:00 a 'San Siro'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Su Pioli: "E' un protagonista assoluto, credo che gli sia riconosciuto da tutti. Quindi è stato un protagonista di questi tre anni, l'idea è di continuare a lungo. Ci siederemo a breve per programmare un futuro non in discussione".

Sulla partita di stasera: "Sai cancellare Londra, è un 3-0 che fa male ma ci dimentichiamo chi abbiamo di fronte, squadra campione del mondo in carica. Come dico sempre, c'è il campo. Questo ci dà parecchia forza e che ci dovrà dare un altro risultato, è una nostra speranza. Queste sono partite che fanno crescere, ci vogliamo qualificare tra le prime 16 in Champions ma bisogna alzare il livello".

Sugli errori da non ripetere: "Qualche accorgimento tattico che è arrivata dalla partita d'andata c'è. Quello che è mancato all'inizio non c'era una grande pressione aveva la possibilità di far male. Contro squadre devi far male, che tu giochi in casa o fuori casa. Questa è stata una lezione, adesso vediamo. Il campo parla sempre in modo democratica. Quello che riguarda Pioli è vero che è stata una scelta mia e di Boban e anche di Massara. In quel momento lì stavamo peggio del mister Pioli, eravamo anche noi in discussione".

Sul futuro di Leao: "Noi vorremmo farlo prima, volevamo farlo un anno fa. Poi devono esserci le condizioni per farlo. L'idea è quello di farlo prima che il campionato finisca o prima del 12 novembre". Ecco come e dove vedere Milan-Chelsea in tv e in streaming