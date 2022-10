Milan-Chelsea 0-2 al 45′: incredibile a San Siro, l’arbitro il peggiore in campo

È terminato da pochi istanti il primo tempo di Milan-Chelsea , partita della 4^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023 . Difficile commentare questi primi 45 minuti di gioco. L'arbitro Daniel Siebert decide di diventare il protagonista in negativo di una partita che prometteva spettacolo. I ragazzi di Stefano Pioli, infatti, partono molto bene e mostrano l'intensità che serve in queste partite.

Ma, al minuto 19', il direttore di gara fischia un rigore senza senso al Chelsea, che imprime una svolta importante al match. Fikayo Tomori viene espulso per una mezza trattenuta in area di rigore: Jorginho si presenta dal dischetto e trasforma in maniera ineccepibile. Da qui in poi è tutto più facile per i 'Blues', che raddoppia con Pierre-Emerick Aubameyang. A questi livelli, però, non si può assistere ad una cosa del genere. Segui qui il LIVE del secondo tempo della sfida tra Chelsea e Milan >>>