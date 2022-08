Milan in Champions League, ecco i ricavi minimi: Juve al top in Italia

Nella giornata di oggi andranno in scena i sorteggi per l'edizione 2022/2023 della Champions League. Ecco i ricavi minimi del Milan

Renato Panno

Ci siamo. Nella giornata di oggi, 25 agosto 2022, andrà in scena il sorteggio della nuova edizione della Champions League. Il Milan torna in Prima Fascia in virtù del campionato vinto nella scorsa stagione e punta a migliorare il rendimento dello scorso anno, che lo ha visto uscire al girone, dopo aver totalizzato 4 punti. Lasciando da parte le questioni campo e immergendoci in questioni economiche, la redazione di 'Calcio e Finanza' ha riportato i ricavi minimi delle squadre di Serie A impegnate nell'Europa che conta.

Su cosa si basano i ricavi

Ricavi che si basano sul bonus per la partecipazione (uguale per tutti), sul ranking storico/decennale e sulla prima parte del market pool, definita in base alla posizione in classifica conquistata da ogni squadra nel campionato che si è appena concluso. A queste cifre si aggiungeranno poi la seconda parte del market pool e i bonus per i risultati nella fase a gironi e quelli derivanti dagli eventuali passaggi dei turni a eliminazione diretta (ottavi, quarti, semifinali e finale).

I dettagli

Dunque, è noto che per la partecipazione ogni club incasserà 15,64 milioni di euro, mentre per quanto riguarda il ranking storico sarà la Juventus a incassare più di tutti: 32,99 milioni di euro. Al Napoli andranno 18,2 milioni, mentre per Inter e Milan i minimi sono rispettivamente 15,93 e 14,79 milioni.

Passando al market pool, la prima parte (20 milioni di euro circa sui 40 milioni complessivi) vede il Milan incassare 8 milioni, e a seguire 6 milioni per l’Inter, 4 milioni per il Napoli e 2 milioni per la Juventus. Per quanto riguarda la seconda parte, la cifra minima per ogni club è la stessa, ovvero 2,73 milioni di euro.

Conclusioni

Nel complesso la Juventus incassa più di tutti: oltre 53 milioni di euro. In seconda posizione il Milan con poco più di 41 milioni di euro, mentre Napoli e Inter sono praticamente appaiate: 40,5 milioni per i partenopei e 40,3 milioni per i nerazzurri.