Milan, quanto frutterà la Nuova Champions League nelle casse del club?

Arrivare in finale porterà un guadagno di 15,5 milioni , mentre la vincitrice incasserà altri 4,5 milioni , per un totale massimo di oltre 80 milioni considerando tutti i premi legati ai risultati. Inoltre, la Supercoppa UEFA garantirà ulteriori 4,5 milioni alla squadra che la vincerà .

Un’altra componente importante è il ranking storico, basato sui risultati degli ultimi 10 anni. Questo ranking distribuisce circa 600,6 milioni di euro, con la prima classificata che incasserà 36,4 milioni. Infine, il market pool, legato ai diritti televisivi, assegnerà 300,3 milioni, suddivisi tra le squadre in base al mercato televisivo del proprio paese. L'Italia è al 5° posto per posizionamento in classifica per la distribuzione dei diritti tv. Davanti ci sono Francia, Inghilterra, Germania e Spagna.