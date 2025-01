Milan, Champions League: conosciamo meglio la Dinamo Zagabria

ATTACCO IMPREVEDIBILE, DIFESA AFFOLLATA MA DISTRATTA

La Dinamo Zagabria in Champions League non segna da 270', era inizio novembre. E allo stadio Maksimir non vince da cinque match. Nonostante ciò l'attacco rimane un reparto imprevedibile, in grado di non dare grandi riferimenti e di modificarsi in corso d'opera. La squadra predilige le ripartenze, in Champions sembra quasi scegliere a priori di non avere il pallino, di cercare la compattezza per rilanciarsi in avanti. In generale non rinuncia a giocare, avendo pedine di palleggio e non disponendo in dose massiccia di evidenti doti fisiche.