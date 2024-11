Milan, subito al lavoro: Camarda convocato in Champions?

Il Milan è tornato subito al lavoro questa mattina, in vista della partita in Champions contro lo Slovan Bratislava: Camarda convocato?

Il Milan è tornato subito al lavoro questa mattina, a meno di 24 ore dal pareggio amaro contro la Juventus a San Siro . Non c'è tempo da perdere, visto che martedì la squadra sarà impegnata in Champions League con una trasferta ostica in Slovacchia contro lo Slovan Bratislava . Durante l'allenamento di oggi, alla presenza della prima squadra, c'era anche Francesco Camarda : il giovane attaccante, che ieri era rimasto in panchina, è stato aggregato al gruppo dei "grandi" e partirà con loro per la capitale slovacca.

In vista della partita di martedì, Fonseca dovrà fare a meno di Morata, squalificato, e molto probabilmente anche di Jovic, ancora in fase di recupero dall'infortunio. Per questo motivo, Camarda sarà il primo sostituto di Abraham nel reparto offensivo, con l'occasione di mettersi in mostra in una competizione prestigiosa come la Champions League.