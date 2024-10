Milan-Bruges, Reijnders: “Sono un giocatore box-to-box, da area a area”

Tijjani Reijnders ha parlato prima di Milan-Bruges, partita valida per la 3^ giornata della Champions League 2024-2025. Ecco il suo ruolo

A Milanello dove, il centrocampista rossonero Tijjani Reijnders ha parlato in conferenza stampa . L'olandese ha introdotto i temi principali di Milan-Bruges di domani sera, partita valida per la 3^ giornata della prima fase della Champions League 2024-2025 . Reijnders ha parlato del suo ruolo.

"Sono un giocatore box-to-box, da area a area. Ma ho giocato in tutte le posizioni. Il numero 8 è il mio ruolo ideale, ma ho giocato in altre posizioni. Decide il mister dove ha bisogno di me".