Milan-Bruges, Reijnders: “Possiamo decidere la partita. Ecco come”

A Milanello dove, il centrocampista rossonero Tijjani Reijnders ha parlato in conferenza stampa . L'olandese ha introdotto i temi principali di Milan-Bruges di domani sera, partita valida per la 3^ giornata della prima fase della Champions League 2024-2025 . Reijnders ha parlato della partita.

"Molto importante per me, come centrocampista, di essere decisivo. Con assist, gol, insieme agli altri centrocampisti siamo il motore della squadra. Possiamo decidere la partita. Importante domani giocare bene come contro l'Udinese".