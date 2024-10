Si sacrifica per la squadra, è un esempio

Pulisic, infatti, non si è mai risparmiato. Giocando, con sacrificio, anche in ruoli non suoi, pur di aiutare la squadra, così come ha fatto contro l'Udinese sabato sera a 'San Siro'. Il Milan ripartirà, quindi, da Pulisic per fare punti anche in Champions League, a partire dal match contro il Bruges.