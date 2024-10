Milan-Bruges, Okafor: “La chiave per avere intensità subito è …”

"Contento dell'assist. Prendiamo una partita alla volta, giorno dopo giorno. Non è sempre facile entrare a gara in corso e avere subito l'intensità giusta. La chiave è allenarsi duramente tutti i giorni e farlo per la squadra, per l'allenatore, per i tifosi, per lo staff. Dietro a Leao? Io posso fare anche altri ruoli, ma non guardo chi gioca davanti a me. Se l'allenatore ha bisogno di me io sono qui".