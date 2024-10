Non Matteo Gabbia : sta meglio dopo l'affaticamento muscolare, ma, al massimo, dovrebbe sedere in panchina . Con Youssouf Fofana a fare gli straordinari a metà campo, spazio anche a Samuel Chukwueze , Christian Pulisic e Álvaro Morata in attacco. K.o., invece, Tammy Abraham per il trauma alla spalla.

In panchina Camarda sì, Abraham no

Con Luka Jović non inserito nella lista UEFA per la Champions League, Fonseca ha convocato Francesco Camarda, baby bomber del Milan Futuro, in campo soltanto per 45' ieri pomeriggio in Serie C contro il Legnago.