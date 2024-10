Theo Hernández giocherà titolare

La sensazione è che il numero 46 rossonero, però, possa andare al massimo in panchina. Difficile, invece, il recupero di Davide Calabria, fuori per una lesione al polpaccio e in tribuna nell'ultima gara di campionato. Tornerà in campo Theo Hernández, che ha scontato il primo dei due turni di squalifica in campionato.