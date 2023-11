Milan-Borussia Dortmund, Sinner sarà presente in tribuna a San Siro

Jannik Sinner, fresco vincitore della Coppa Davis di tennis, prestigioso torneo per nazioni che conclude la stagione sportiva, è un caloroso tifoso del Milan. I rossoneri sono attesi a fronteggiare il Borussia Dortmund, attuale capolista del girone con 7 punti, in una sfida cruciale per il loro cammino in Champions League. La gara è in programma martedì sera a San Siro con fischio d'inizio alle ore 21:00. Una vittoria porterebbe i padroni di casa a quota 8 punti e farebbe scavalcare i tedeschi.