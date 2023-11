Milan-Borussia Dortmund, Ryerson: “Abbiamo visto che si possono battere”

Sulle prestazioni fatte finora dal BVB nel girone di Champions : "Di diverso tipo. È fantastico aver battuto il Newcastle due volte. Abbiamo preso un pareggio contro il Milan, potevamo vincere la partita ma hanno avuto anche delle occasioni pericolose. E a Parigi le cose non sono andate bene, anche se nella partita c'erano state delle occasioni per noi. È un buon punto di partenza, ora dobbiamo chiudere i giochi”.

Sull'ottimismo dei gialloneri di vincere a Milano per qualificarsi aritmeticamente per gli ottavi: “Abbiamo vinto in trasferta a Newcastle, anche quella è stata una partita difficile. Contro il Milan in casa abbiamo visto che si può battere. Ora è in trasferta, ma andiamo comunque lì con fiducia come primi del gruppo e vogliamo qualificarci lì”.