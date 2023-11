Milan-BVB, Pioli: “Serata molto negativa, mi preoccupano gli infortuni”

Sul match: "Una serata molto negativa, abbiamo perso una partita dove non abbiamo portato l'inerzia dalla nostra parte. Il rigore iniziale poteva farci fare un'altra partita. Credo che poi abbiamo fatto la partita giusta, ma a certi livelli alcune situazioni devi sfruttarle. Per l'infortunio di Thiaw la partita si è fatta ancora più difficile. Abbiamo creato tanto, di più dei nostri avversari. Non siamo riusciti a far svoltare la partita, questa è stata la nostra difficoltà. Loro nelle ripartenze sono spietati ma potevamo difendere meglio. All'inizio siamo partiti bene, fino al secondo gol loro abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Le forze erano quelle che erano, è un peccato avevamo l'opportunità di segnare qualche gol in più".