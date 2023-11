Milan-Borussia Dortmund, Pioli: “Bisogna essere spietati in avanti”

"Dobbiamo dare continuità. La Champions è un'altra cosa. Dobbiamo vincere. Bisogna essere concentrati e fare quello che sappiamo fare. Quella con il Newcastle una partita di grandi rimpianti. La vittoria col PSG ci ha rimesso in corsa in un girone difficile ed equilibrato. Il Borussia Dortmund non prende gol da tre partite. Se vogliamo andare avanti dobbiamo giocare con fiducia e determinazione. Non sanno cosa sono i tifosi del Milan in Champions. Ci hanno aiutato a raggiungere vette altissime e lo faranno anche domani. Il Borussia Dortmund aggreddisce, non ti aspetta. Ci saranno situazioni dopo potremmo avere occasioni, bisogna essere spietati in avanti". LEGGI ANCHE: Camarda futuro al Milan. Trattative avanzate per il contratto