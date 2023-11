Milan-Borussia Dortmund, arbitra Kovács: e quel precedente con Leao…

Milan, tutti i precedenti con l'arbitro István Kovács — Il primo precedente tra il Milan e l'arbitro István Kovács risale al 24 agosto 2017, quando i rossoneri superarono i macedoni dello Shkendija con un gol di Patrick Cutrone nel ritorno delle qualificazioni di Europa League. Di quella partita non si ricordano grandi errori del direttore di gara, sicuramente non quanti ne tornano in mente se si pensa alla seconda volta in cui il Diavolo ha incontrato il fischietto rumeno.

L'anno scorso in Champions League, infatti, István Kovács fu il direttore di gara di Milan-Napoli, match in cui ne successero di tutti i colori. Il primo episodio 'incriminato' è la bandierina del corner rotta da Rafael Leao: il portoghese si prese una strigliata dall'arbitro rumeno, ma non ci fu sanzione disciplinare. Non solo, perché successivamente ci fu un intervento in ritardo di Rade Krunic su Piotr Zielinski che poteva costare il cartellino giallo e anche in questo caso l'ammonizione fu solo verbale.

Il match va avanti e Stefano Pioli, allenatore del Milan, viene ammonito per aver chiesto a István Kovács spiegazioni in merito a un mancato giallo per un giocatore del Napoli. E poi l'episodio forse più controverso. Khvicha Khvaratskhelia viene fermato da Sandro Tonali, ma il fallo non viene fischiato. E nel prosieguo dell'azione arriva l'ammonizione di Frank André Zambo-Anguissa per un intervento scomposto su Theo Hernandez. Il camerunense, poi, verrà espulso. Insomma, precedenti non certo tranquilli con l'arbitro rumeno. LEGGI ANCHE: Camarda è storia! E i social reagiscono al record del giovane del Milan

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.