Milan-Borussia Dortmund, Calabria: “Giocare di squadra. Daremo tutto”

Sugli errori nella gara di andata : "A questi livelli è fondamentale essere cinici . Non ci sono mille occasioni in certe partite, quindi dovremo essere bravi a sfruttarle".

Su Camarda : "E' molto prematuro. Deve godersi il viaggio , sapendo che, come gli ho detto, sarà lungo e ci sarà da faticare. Dovrete lasciarlo anche voi tranquillo... E' giovane, deve fare esperienza e imparare giorno dopo giorno ".

Su cosa servirà domani sera : " Come contro il PSG dovremo giocare da squadra . E' una partita da dentro o fuori, quindi dovremo giocare di squadra. E' la squadra che esalta il singolo. Tutti devono dare tutto". LEGGI ANCHE : Camarda futuro al Milan. Trattative avanzate per il contratto

