Milan-Borussia Dortmund, Adli: “Quando sbagli i dettagli li paghi”

"Si credo che abbiamo inziato bene. Abbiamo avuto l'occasione con il rigore di Giroud. Poi loro hanno avuto un altro rigore. Abbiamo segnato con Chukwu, ma non siamo riusciti a segnare. Poi l'infortunio di Thiaw, un po' di sfortuna. Ci dispiace per i nostri tifosi che hanno dato tutto. Era una partita di dettagli. Pioli ha dato tutti i dettagli alla squadra. Secondo me eravamo dentro alla partita, ma non siamo riusciti a passare in vantaggio. In Champions abbiamo mancato tanto di concretezza in avanti. Adesso abbiamo poche chance, ma daremo tutto".