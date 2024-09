L’ex Milan Boban: “Mi piace molto questo nuovo format per la Champions”

Le parole di Boban

"Già nel 2016 si era iniziato a discutere di un nuovo schema, ma l'emergere della SuperLega ha accelerato il processo, portando alla decisione di implementarlo dal 2024, in risposta alle richieste dei club. Inizialmente si era pensato a un programma di dieci partite, ma si è presto compreso che, con quattro fasce, erano possibili solo otto o quattro partite, per evitare disparità. A me piace molto questo formato: non è stato creato pensando al calendario internazionale, ma per consentire alle grandi squadre di ottimizzare i loro affari. Tuttavia, in questa ottica, ritengo che sia emerso un formato davvero interessante".