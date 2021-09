Milan-Atletico, Pioli: “In parità numerica abbiamo giocato nettamente meglio”

Stefano Pioli ha parlato a 'Sky' al termine di Milan-Atlético Madrid, partita della seconda giornata del Gruppo B di Champions League

Potete starci a questi livelli? "Ci stiamo, ma ci manca ancora quel tassello che può fare la differenza. Ci manca veramente poco, bisogna stare dentro le partite con lucidità. Abbiamo giocato un gran calcio per mezz’ora, in inferiorità numerica abbiamo subito. Mancava veramente poco, peccato per i tifosi e per i miei giocatori che hanno dato tutto. Una prestazione che ci deve dare fiducia, abbiamo giocato meglio in parità numerica”.