Milan-Atlético Madrid 1-2, Salvini: “Çakir indegno di San Siro”

Matteo Salvini, al termine di Milan-Atlético Madrid 1-2 di Champions League, si è scagliato contro l'arbitro turco Cüneyt Çakir: "Scandalo"

Daniele Triolo

Matteo Salvini, leader della Lega e noto tifoso rossonero, ha sbottato sui social al termine di Milan-Atlético Madrid, partita della seconda giornata della Champions League 2021-2022, terminata 1-2 per gli ospiti con un calcio di rigore in pieno recupero.

Salvini, in particolare, se l'è presa con la direzione di gara dell'arbitro Cüneyt Çakir. Il quale, dopo aver espulso Franck Kessié al 29' per un doppio cartellino giallo apparso tanto fiscale, ha assegnato un penalty all'Atléti, dopo check del V.A.R., al 93'. Nessuno, però, si è accorto dell'irregolarità di Thomas Lemar, centrocampista ospite, che con il suo braccio ha spinto la palla su quello del rossonero Pierre Kalulu, sanzionato invece per l'intervento.

Salvini, quindi, ha dato sfogo alla sua rabbia ed alla sua frustrazione di tifoso dapprima in un commento pubblicato sul suo account 'Instagram' ufficiale.

"Primo tempo pazzesco - ha scritto Salvini su Milan-Atlético Madrid -. A parte lo scandaloso arbitro turco. Turco ...". Il numero uno della Lega, poi, ha rincarato la dose in seguito, commentando anche un post dello stesso Milan su 'Instagram', spiegando come, a lui, l'arbitro non sia davvero piaciuto.

"Cüneyt Çakir non sei un arbitro, sei uno scandalo, indegno di calcare il prato di San Siro. Grazie lo stesso ragazzi", il parere di Salvini.