Milan al Maksimir: riviviamo il 4-0 contro la Dinamo Zagabria, chiave per gli ottavi

Dal 25 ottobre 2022 al 29 gennaio 2025, 1192 giorni dopo torniamo al Maksimir di Zagabria per affrontare la Dinamo. Oggi come allora, è una partita decisiva: mercoledì un successo sui croati vale un posto tra le prime otto di Champions League e il passaggio aritmetico agli Ottavi di finale della competizione. Allora, stagione 2022/23, la vittoria di Zagabria ci rimise in corsa dopo le due sconfitte consecutive contro il Chelsea. L'opera fu completata a San Siro pochi giorni dopo con un altro 4-0 sul Salisburgo, e il cammino europeo ci portò fino in Semifinale. Nel nostro Time Machine, in attesa della sfida di mercoledì sera, andiamo a rivivere quel poker rossonero sulla Dinamo Zagabria