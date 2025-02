Milan, addio Champions: autogol mentale e rosso fatale a Theo Hernandez

Il Milan dice addio alla Champions League nel peggiore dei modi, vittima dei propri errori e di un’autosabotaggio difficile da giustificare. I rossoneri hanno compromesso il cammino europeo con due espulsioni pesanti nei momenti più delicati della stagione. Prima il rosso ingenuo di Yunus Musah contro la Dinamo Zagabria, che ha lasciato la squadra in dieci per tutto il secondo tempo in una gara già complicata. Poi, il disastro ancora più grave di Theo Hernandez contro il Feyenoord: un’ingenuità imperdonabile in una sfida da dentro o fuori, quando il Milan era in pieno controllo della partita.