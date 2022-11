Il Milan batte cassa: arrivano più di 5 milioni dalla Champions League

Oggi la Uefa verserà una parte dei premi per il percorso del Milan in Champions League. Arriveranno oltre 5 milioni di euro

Come riferisce 'Calcio e Finanza' nella giornata di oggi la Uefa verserà una parte dei premi per il percorso in Champions League. Nello specifico, la UEFA verserà ai club partecipanti un totale di 134,4 milioni di euro, somme corrispondenti ai bonus risultati per le tre gare di ritorno della fase a gironi. I club di Serie A, considerando i loro risultati sportivi, riceveranno 14,93 milioni di euro.